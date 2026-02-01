Rigassificatore di Porto Empedocle Di Rosa | Loro lo vogliono Noi no

Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco di Agrigento, torna a parlare del rigassificatore di Porto Empedocle. “Loro lo vogliono, noi no”, dice chiaro. Di Rosa afferma che si tratta di una decisione presa dal governo, senza coinvolgere i cittadini. Chiede trasparenza e vuole che tutti conoscano la verità sulla questione. La polemica si accende, mentre le persone aspettano risposte chiare.

“Rigassificatore? Loro lo vogliono. Noi no. E i cittadini devono sapere tutta la verità.” Con queste parole Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco di Agrigento, interviene sul ritorno del progetto del rigassificatore di Porto Empedocle, definendolo “una scelta politica chiara, sostenuta dal governo regionale guidato da Renato Schifani e agevolata dall’assessore agrigentino Roberto Di Mauro”. Secondo Di Rosa, la proroga concessa all’opera “non è un atto tecnico ma una decisione politica che riporta in vita un progetto già respinto dalla città”. L’esponente civico ricorda che “nella fase iniziale dell’iter autorizzativo, sindaco di Porto Empedocle era Lillo Firetto, con il sostegno politico di Di Mauro, gli stessi che oggi si ripresentano per governare Agrigento sotto nuove etichette ma con le stesse responsabilità”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

