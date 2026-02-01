Riforma della giustizia dibattito con Luca Palamara a Chieti

A Chieti si apre un dibattito sulla riforma della giustizia. L’associazione Professione Italia organizza un incontro pubblico con Luca Palamara, uno dei protagonisti più discussi del tema. La discussione si svolge in vista del prossimo referendum e attira molti cittadini curiosi di capire le novità e le proposte in campo.

L’associazione Professione Italia – sezione di Chieti organizza un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia, tema centrale del dibattito nazionale in vista del prossimo referendum. L’appuntamento è per venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 15:30, nella sala consiliare della Provincia di Chieti, in corso Marrucino 97. Al tavolo dei relatori interverranno figure di primo piano del panorama giuridico e istituzionale: Luca Palamara, presidente dell’associazione Oltre il Sistema; Riccardo Ionta, giudice del tribunale di L’Aquila; Antonio De Angelis, presidente nazionale di Professione Italia; Micaela Camiscia, presidente della sezione di Chieti; Maria Rita Petti, responsabile del comitato per il Sì; Serena Pompilio, avvocato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nel corso della manifestazione Atreju, si è acceso un vivace dibattito sulla giustizia, con discussioni intense e confronti serrati.

