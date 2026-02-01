Rifondazione si vuole rilanciare nei territori | incontro con Ovadia eventi pro Gaza per la Pace e l' Iran

Rifondazione cerca di riaccendere la sua presenza nei territori. A Spoleto, i membri del partito si sono riuniti per discutere di Palestina, pace e della proposta di due Stati e due popoli. Ovadia e altri attivisti hanno partecipato a incontri e eventi pro-Gaza, cercando di coinvolgere la comunità e rafforzare la loro strategia politica. La volontà è di portare avanti iniziative concrete e visibili per sostenere la causa palestinese e promuovere la pace.

