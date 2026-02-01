Rifondazione si vuole rilanciare nei territori | incontro con Ovadia eventi pro Gaza per la Pace e l' Iran
Rifondazione cerca di riaccendere la sua presenza nei territori. A Spoleto, i membri del partito si sono riuniti per discutere di Palestina, pace e della proposta di due Stati e due popoli. Ovadia e altri attivisti hanno partecipato a incontri e eventi pro-Gaza, cercando di coinvolgere la comunità e rafforzare la loro strategia politica. La volontà è di portare avanti iniziative concrete e visibili per sostenere la causa palestinese e promuovere la pace.
Le iniziative si inseriscono in un percorso di impegno politico e culturale volto a rafforzare la presenza dei comunisti nelle maggiori città umbre La questione palestinese, la pace dal basso e la strategia Due Stati, Due popoli saranno al centro dell'agenda politica di Rifondazione Comunista che a Spoleto ha previsto una serie di incontri pro-Palestina, ma non solo. Anche riflessione e sostegno sia al popolo in rivolta dell'Iran sia al comitato del No al Referendum. Il primo appuntamento è previsto per l'8 febbraio alle ore 17, con un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di Moni Ovadia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
