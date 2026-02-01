La Bce ha chiuso la riunione di febbraio senza cambiare i tassi di interesse. Le decisioni sono arrivate come previsto dal mercato, senza sorprese. Intanto, tra i titoli più discussi ci sono quelli di Intesa Sanpaolo e Amazon, che hanno appena pubblicato i loro risultati trimestrali.

La Bce ha concluso la sua riunione di febbraio senza modifiche ai tassi di interesse, confermando le aspettative di mercato. L’istituto di Francoforte ha mantenuto il tasso principale al 4,25%, nonostante i segnali di moderazione dell’inflazione in Europa, che hanno alimentato discussioni su una possibile inversione della politica monetaria nei prossimi mesi. I mercati, tuttavia, non si sono concentrati solo sulle decisioni della banca centrale. L’attenzione si è spostata rapidamente sui conti trimestrali di importanti aziende, con risultati che hanno segnato un’accelerazione della ripresa economica in diversi settori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riflettori sulla riunione Bce. Da Intesa Sanpaolo ad Amazon, nuova raffica di conti trimestrali

Approfondimenti su Bce Riunione

Domani Intesa Sanpaolo pubblicherà i risultati del primo trimestre e il nuovo piano strategico.

Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha finalizzato un finanziamento di 162,3 milioni di euro a favore di Grimaldi Euromed, parte del Gruppo Grimaldi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bce Riunione

Argomenti discussi: Bce, tassi fermi al 2% e riflettori sull’euro/dollaro: Francoforte pronta a prendere altro tempo; Bce, possibile taglio dei tassi se euro aumenterà ancora; Dollaro, ma Trump vuole una valuta Usa debole o forte? I riflettori della Bce sulla sua discesa. Ecco cosa può succedere; Dollaro sui minimi a quattro anni: per Trump è fantastico, per la Bce no.

Riflettori sulla riunione Bce. Da Intesa Sanpaolo ad Amazon, nuova raffica di conti trimestraliL’agenda della settimana. Da Francoforte non si attendono interventi sul fronte dei tassi. I mercati attendono i dati sul mercato del lavoro Usa ... repubblica.it

Dollaro, ma Trump vuole una valuta Usa debole o forte? I riflettori della Bce sulla sua discesa. Ecco cosa può succedereIl dollaro sta languendo vicino ai minimi degli ultimi quattro anni e la sua rinnovata debolezza sta attirando l'attenzione delle banche centrali, degli investitori e persino della Casa Bianca ... msn.com

Studio 100. . Dopo il “no” della Corte d’Appello di Lecce alla restituzione del maxi importo, Intesa Sanpaolo annuncia che valuterà il ricorso in Cassazione, riaprendo così un capitolo giudiziario fino a ora considerato chiuso. il servizio di Dario Murri - facebook.com facebook

Da Intesa Sanpaolo un finanziamento di €12 milioni a Spreafico con Garanzia @SACEgroup per sostenere il suo sviluppo internazionale nel settore ortofrutticolo #IntesaSanpaolo #export #agroalimentare group.intesasanpaolo.com/it/newsroom/tu… x.com