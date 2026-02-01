Riconosciuti i resti di Daniela Ruggi scomparsa nel 2024 | l’identificazione avviene dopo il primo dell’anno

I resti trovati il primo gennaio in una torre abbandonata sull’Appennino modenese sono stati riconosciuti come quelli di Daniela Ruggi, la ragazza sparita il 19 settembre 2024. La conferma arriva dopo settimane di indagini e analisi. La famiglia ora può finalmente chiudere il caso e sperare in una svolta sulla sua scomparsa.

I resti umani rinvenuti il primo gennaio in una torre abbandonata sull’Appennino modenese, nei pressi di Vitriola di Montefiorino, sono stati ufficialmente identificati come quelli di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa il 19 settembre 2024. L’identificazione è stata resa possibile grazie all’esame del DNA, comparato con campioni prelevati da oggetti personali della donna e della madre. Il ritrovamento è avvenuto da due escursionisti che, durante un percorso nella zona montuosa, hanno notato un teschio appoggiato su una trave all’interno dell’antica struttura in rovina. Accanto al cranio, sono stati trovati una ciocca di capelli e un reggiseno, elementi che hanno allertato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

