Richiamo di crocchette per cani e gatti 135 lotti coinvolti | la lista

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di 135 lotti di crocchette per cani e gatti prodotte dal marchio Colella. Le confezioni interessate sono di 11 diverse tipologie e sono state ritirate dal mercato a causa di possibili rischi per la salute degli animali. I proprietari di animali domestici sono invitati a controllare le confezioni e a non somministrare il prodotto se rientrano tra quelli coinvolti nel richiamo.

Il Ministero della Salute ha diramato un richiamo per 11 diverse tipologie di crocchette per cani e gatti a marchio Colella. Il motivo è il sospetto di contaminazione da sottoprodotti di origine animale (Soa) non conformi. L’azienda produttrice, Colella Trade Srl con stabilimento ad Ariano Irpino (AV), ha attivato il ritiro dal mercato su segnalazione del fornitore stesso. Il provvedimento è di ampia portata, interessando ben 135 lotti di produzione, con i prodotti che sono tutti sacchi da 20 kg. Tutti i lotti richiamati. A seguire l’elenco completo dei lotti richiamati. Cat monocolore. 25G01A10406 (TMC 04062026);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Nuovo richiamo di crocchette per animali in Italia.

Nestlé ha annunciato il richiamo di due lotti di latte in polvere Nidina Optipro 1, prodotti nei Paesi Bassi, a causa di un potenziale rischio microbiologico.

