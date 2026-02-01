OPPO lancia in Italia il nuovo Reno15 Series, uno smartphone pensato per chi viaggia. Non si tratta solo di scattare foto, ma di raccontare i viaggi attraverso immagini e video. La casa cinese lo presenta come un “travel camera phone”, con strumenti di editing integrati e funzioni che puntano a catturare ogni momento in modo semplice e immediato.

AGI - Uno smartphone pensato per viaggiare, non solo per scattare. È questo il posizionamento con cui OPPO presenta in Italia Reno15 Series, definendola un “ travel camera phone ” costruito attorno a fotografia, video e strumenti di editing. “In Italia viaggiare è più che semplicemente spostarsi: è un vero e proprio rituale culturale”, spiega Jessica Chuang, capo del marketing dell’azienda cinese in Italia. L’insight è che sempre più persone usano la foto come linguaggio personale: “Vogliono raccontare i loro viaggi in modo autentico, spontaneo e significativo”. Cogliere l'attimo. Da qui l’idea di un dispositivo che “non si limita a scattare foto, ma viaggia con te”, capace di catturare “l’essenza di un luogo, di un volto, di un istante in movimento senza interromperlo”. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Reno15, il “travel camera phone” per raccontare i viaggi

Approfondimenti su Reno15 Series

Oppo Reno 15 Pro è il nuovo smartphone pensato per chi viaggia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Reno15 Series

Argomenti discussi: OPPO presenta il nuovo Reno15 Pro, il travel camera phone: la prova; OPPO Reno15 Series: lo smartphone diventa un travel camera phone; Oppo Reno 15 Pro è il nuovo travel camera phone che sa cosa serve davvero quando sei lontano da casa; OPPO Reno15 Series: L’Innovazione della Fotografia da Viaggio in un Travel Camera Phone d’Eccellenza.

OPPO Reno15 Series: lo smartphone diventa un travel camera phoneLa serie REno 15 è da poco uscita in Italia e se ve la siete persa potete recuperare la nostra recensione di Reno 15 Pro 5G a questo link. L'idea di OPPO è ... techzilla.it

OPPO Reno15 in viaggio con Gaia Gozzi: il racconto sui navigli di MilanoNei borghi e nei paesaggi della Toscana, Gaia firma con OPPO Reno15 Series un diario di viaggio fatto di foto, video e emozioni, trasformando il travel phone di OPPO in strumento creativo per racconta ... hwupgrade.it

OPPO. . Scatti più ampi sorrisi più grandi La Fotocamera ultra-grandangolare da 50MP di #OPPOReno15Series ti permette di includere tutti: più amici, più spazio e nuove prospettive in ogni scatto. Scopri di più su OPPO Store! #TravelCameraPhone - facebook.com facebook

Oppo Reno15 Pro, recensione: dimensioni umane e tanta batteria, con occhio alla fascia premium #lasceltagiusta x.com