Reno15 il travel camera phone per raccontare i viaggi
OPPO lancia in Italia il nuovo Reno15 Series, uno smartphone pensato per chi viaggia. Non si tratta solo di scattare foto, ma di raccontare i viaggi attraverso immagini e video. La casa cinese lo presenta come un “travel camera phone”, con strumenti di editing integrati e funzioni che puntano a catturare ogni momento in modo semplice e immediato.
AGI - Uno smartphone pensato per viaggiare, non solo per scattare. È questo il posizionamento con cui OPPO presenta in Italia Reno15 Series, definendola un “ travel camera phone ” costruito attorno a fotografia, video e strumenti di editing. “In Italia viaggiare è più che semplicemente spostarsi: è un vero e proprio rituale culturale”, spiega Jessica Chuang, capo del marketing dell’azienda cinese in Italia. L’insight è che sempre più persone usano la foto come linguaggio personale: “Vogliono raccontare i loro viaggi in modo autentico, spontaneo e significativo”. Cogliere l'attimo. Da qui l’idea di un dispositivo che “non si limita a scattare foto, ma viaggia con te”, capace di catturare “l’essenza di un luogo, di un volto, di un istante in movimento senza interromperlo”. 🔗 Leggi su Agi.it
