Reggina-Savoia streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D

Oggi pomeriggio alle 14.30 si gioca Reggina-Savoia allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria. È una partita importante per la Serie D, e molti tifosi si chiedono se sarà possibile seguirla in streaming gratis o in diretta TV in chiaro. La sfida si preannuncia intensa, con le due squadre pronte a darsi battaglia per i tre punti.

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio "Oreste Granillo" di Reggio Calabria si disputerà il match Reggina-Savoia, valevole per la 22.a giornata del campionato di Serie D (girone I), che vede in classifica entrambe le squadre al secondo posto con 39 punti e a -2 dal Savoia capolista (41 punti).

