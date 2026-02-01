Reggia di Caserta per Acquedotto Carolino e Sorgenti del Fizzo via ai lavori per 25 milioni di euro

Partono i lavori per l’Acquedotto Carolino e le Sorgenti del Fizzo, finanziati con 25 milioni di euro dal Pnrr. Gli interventi sono stati progettati dalla Reggia di Caserta e mirano a mettere in sicurezza e valorizzare queste importanti risorse idriche. I lavori sono iniziati ufficialmente, portando avanti un progetto che coinvolge direttamente il patrimonio storico e naturale della zona.

Al via i lavori, finanziati dal Pnrr, per l’Acquedotto Carolino e le Sorgenti del Fizzo. Opere progettate dalla Reggia di Caserta. Quattro gli interventi previsti dal Piano nazionale Ripresa e Resilienza per un importo complessivo di 25 milioni di euro. Le componenti progettuali sono state approvate e finanziate, tutte già cantierizzate: sistema di irrigazione dei Giardini Reali e rigenerazione delle praterie del Parco reale; restauro, recupero e valorizzazione della Via d’acqua; tutela e salvaguardia del Bosco e delle strutture architettoniche della Reale Tenuta di San Silvestro; recupero e valorizzazione delle Sorgenti del Fizzo e dell’Acquedotto Carolino.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta ha iniziato i lavori di restauro e valorizzazione dell’Acquedotto Carolino e delle Sorgenti del Fizzo.

Ultime notizie su Reggia di Caserta

