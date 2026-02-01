Re Carlo III vuole fare pace con Harry e Meghan e ha chiesto aiuto a una persona speciale | ecco chi è

Da donnapop.it 1 feb 2026

Re Carlo III cerca di riavvicinarsi a Harry e Meghan. Secondo le voci, il sovrano avrebbe chiesto aiuto a una persona inaspettata per tentare di ricucire il rapporto con i figli. La situazione a corte resta tesa, ma questa mossa potrebbe cambiare le cose.

Re Carlo III tenta la riconciliazione con Harry e Meghan e avrebbe chiesto l’aiuto di una persona impensabile: ecco cosa sta succedendo a corte. Leggi anche: A Re Carlo III non bastano i problemi di salute, ecco un altro problema: l’hanno abbandonato tutti! Si riaccende la speranza di una possibile riconciliazione all’interno della famiglia reale britannica. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, Re Carlo III sarebbe determinato a ricucire i rapporti con il figlio minore Harry e la moglie Meghan, dopo anni di fratture pubbliche e accuse reciproche. Per farlo, il sovrano avrebbe deciso di rivolgersi a una figura ritenuta chiave negli equilibri di corte. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Re Carlo ha chiesto aiuto a Kate per far pace con Harry e Meghan: la reazione (gelida) della principessa

Il principe Carlo ha coinvolto Kate Middleton nel tentativo di riavvicinare Harry e Meghan alla famiglia reale.

“Non sono una banca”. Le provocazioni di Harry e Meghan contro Elisabetta II e Carlo III

L’ingresso di Meghan Markle nella famiglia reale britannica ha suscitato notevoli discussioni e tensioni.

