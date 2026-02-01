Ravenna passo incerto | Marchionni non rischia

Ieri pomeriggio, il Ravenna ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Perugia. Dopo il match, il ds Mandorlini ha chiarito le scelte di formazione. Marchionni non rischia e Viola non ha giocato per una decisione tecnica. La squadra fatica a trovare stabilità e il tecnico sembra preferire cautela. La situazione resta incerta, ma l’obiettivo è tornare presto alla vittoria.

"Marchionni non rischia e Viola non ha giocato per scelta tecnica". Ieri pomeriggio, il ds Mandorlini ha sciolto i dubbi più pesanti e dibattuti fra gli sportivi ravennati dopo il pareggio 1-1 in rimonta del Ravenna a Perugia. La prestazione, non certo esaltante, è stata in linea con molte delle ultime. Tra l’altro i giallorossi hanno chiuso il match in affanno e, praticamente in 9, per l’espulsione di Scaringi e l’infortunio di Falbo. Quanto all’impiego di Viola – come già avvenuto nel precedente e vittorioso match interno contro il Guidonia – il fatto che il giocatore più forte della rosa sia rimasto in naftalina assieme a qualche altro big, è riconducibile solo ad una decisione tecnica dell’allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Davide Mandorlini ha aggiornato sulla situazione di Marchionni a poco più di una settimana dalla chiusura del mercato di riparazione.

Ravenna e Marchionni si preparano a ripartire dopo il recente calo di rendimento.

