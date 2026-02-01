Rassegna stampa i giornali del 1 febbraio

Il 1 febbraio 2026 a Torino si sono susseguite ore di tensione. Durante un corteo a sostegno di Askatasuna, il gruppo politico basco considerato terroristico da alcune autorità, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La giornata si è conclusa con cariche, lanci di oggetti e diversi fermi. La città resta sotto pressione mentre si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto.

Il 1 febbraio 2026 si apre con un clima di tensione a Torino, dove la giornata è segnata da scontri durati diverse ore durante un corteo a sostegno di Askatasuna, il gruppo politico basco considerato terroristico da alcune autorità. Le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire per contenere gli scontri, che hanno coinvolto gruppi di antagonisti e manifestanti. Un video ha immediatamente circolato sui social: mostra un agente di polizia aggredito da un gruppo di persone durante il corteo, causando un’ondata di reazioni politiche e sociali. Il sindaco di Torino ha dichiarato che l’ordine pubblico è stato messo a dura prova, mentre esponenti di diversi partiti hanno criticato l’uso della violenza, chiedendo un’azione più decisa da parte delle autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rassegna stampa, i giornali del 1 febbraio Approfondimenti su Torino Corteo Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 1 febbraio Questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani dedicano spazio alla Juventus. Rassegna stampa del livore interista contro Conte: “Chieda scusa!”, “stracciaculismo ridicolo” Gli interisti non perdonano ad Antonio Conte. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. RASSEGNA STAMPA 1 FEBBRAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI RASSEGNA STAMPA. La prima pagina dei quotidiani nazionali. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.