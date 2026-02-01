Ranucci attacca il governo e si scaglia contro la sinistra, che definisce senza vergogna. Durante il corteo pro-Askatasuna, alcuni teppisti hanno provocato scontri e danni. Lui invece incolpa il governo, evocando complotti e dando la colpa a chi manifesta. La tensione tra le parti continua a crescere, mentre la città cerca di tornare alla normalità.

La sinistra non conosce vergogna. E le reazioni alla violenza scatenata dai teppisti in occasione del corteo pro- Askatasuna ne sono la perfetta dimostrazione. Martelli, molotov, bombe carta ripiene di chiodi, pietre e oggetti contundenti scagliati contro gli agenti. Eppure le opposizioni - dopo le prese di distanza di facciata - hanno accusato il centrodestra di cavalcare gli episodi e di strumentalizzare i comportamenti di "frange isolate". Al coro si è aggiunto Sigfrido Ranucci, che ha puntato il dito contro il governo e ha evocato una sorta di complotto. Il conduttore di Report è sempre agguerrito e in prima linea per giudicare l'etica altrui e fare la morale sugli scoop scovati dopo tanta fatica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci senza vergogna: incolpa il governo per i teppisti ed evoca complotti

Approfondimenti su Askatasuna Protesta

Durante l’inaugurazione della nuova centrale operativa della Polizia locale, il sindaco Giuseppe Sala ha commentato le recenti narrazioni che dipingono Milano in modo negativo, accusando alcuni media e oppositori politici di diffondere una visione distorta della città.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Askatasuna Protesta

Schlein attacca il governo dopo il caso Ranucci, Meloni furiosa: Vergogna, siamo al delirioLa segretaria del Pd Schlein, al congresso dei Socialisti europei, ha espresso solidarietà a Sigfrido Ranucci e detto che la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al governo. La ... fanpage.it

Ranucci, Schlein accusa la premier di estrema destra. Meloni: Siamo al delirioVergogna, Elly Schlein. Parole forti, nette, tranchant. Giorgia Meloni non è rimasta in silenzio di fronte all'ennesimo attacco strumentale della segretaria del Partito Democratico, che nel suo ... ilgiornale.it

Sigfrido Ranucci ha difficoltà a definire "nemici dello Stato" i teppisti che hanno preso a martellate il poliziotto a Torino: "Bisogna vedere...". Abbia il coraggio di definirli per ciò che sono: eversivi nostalgici del terrorismo - facebook.com facebook