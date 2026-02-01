Ranucci senza vergogna | incolpa il governo per i teppisti ed evoca complotti
Ranucci attacca il governo e si scaglia contro la sinistra, che definisce senza vergogna. Durante il corteo pro-Askatasuna, alcuni teppisti hanno provocato scontri e danni. Lui invece incolpa il governo, evocando complotti e dando la colpa a chi manifesta. La tensione tra le parti continua a crescere, mentre la città cerca di tornare alla normalità.
La sinistra non conosce vergogna. E le reazioni alla violenza scatenata dai teppisti in occasione del corteo pro- Askatasuna ne sono la perfetta dimostrazione. Martelli, molotov, bombe carta ripiene di chiodi, pietre e oggetti contundenti scagliati contro gli agenti. Eppure le opposizioni - dopo le prese di distanza di facciata - hanno accusato il centrodestra di cavalcare gli episodi e di strumentalizzare i comportamenti di "frange isolate". Al coro si è aggiunto Sigfrido Ranucci, che ha puntato il dito contro il governo e ha evocato una sorta di complotto. Il conduttore di Report è sempre agguerrito e in prima linea per giudicare l'etica altrui e fare la morale sugli scoop scovati dopo tanta fatica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
