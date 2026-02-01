Ragazza muore a 18 anni dopo un volo nel vuoto da un terrazzo condominiale

Questa mattina a Cassino, una ragazza di 18 anni è morta dopo essere precipitata da un terrazzo condominiale. La polizia è arrivata sul posto poco dopo le 7, quando sono stati chiamati i soccorsi. La giovane è stata trovata senza vita sul pavimento, e al momento gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo. Nessuna conferma ufficiale sulle cause dell’incidente, ma sembra che si tratti di una caduta accidentale. La comunità è sotto shock per questa perdita improvvisa.

La tragedia nella notte. Il ritrovamento questa mattina in un palazzo condominiale a Cassino Tragico rinvenimento nella mattinata del 1° febbraio a Cassino nel sud delal provincia di Roma. Intorno alle ore 7.30, in via San Marco 32C, all'interno del cortile condominiale delle case popolari, è stato trovato il corpo senza vita di una giovane di 18 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La giovane, stando a quanto emerso, soffriva da tempo di disturbi depressivi. Non frequentava alcun istituto scolastico e da mesi conduceva una vita prevalentemente domestica, accanto alla madre.

