Ragazza di 17 anni trovata morta a Cassino il corpo scoperto da un vicino dietro l’auto

Una giovane di 17 anni è stata trovata senza vita questa mattina nel quartiere Fossa dei Serpenti, a Cassino. Il corpo è stato scoperto da un vicino dietro un’auto, in provincia di Frosinone. La polizia è sul posto e indaga per capire cosa sia successo.

Tragedia nelle prime ore della mattina di domenica primo febbraio nel quartiere Fossa dei Serpenti, nel rione Colosseo a Cassino, in provincia di Frosinone. Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita dopo essere precipitata dalla finestra della propria abitazione. La giovane, che avrebbe compiuto 18 anni nelle prossime settimane, è stata rinvenuta a terra priva di sensi, in un'area condominiale, suscitando immediato allarme tra i residenti della zona. Il corpo senza vita è stato scoperto poco dopo le ore 7 da un vicino di casa che stava uscendo per recarsi al lavoro. L'uomo, avvicinandosi alla propria vettura parcheggiata sotto l'edificio, ha notato la presenza della giovane dietro l'auto e ha compreso subito la gravità della situazione.

