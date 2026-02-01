Quell’icona del poliziotto colpito a terra e la cultura politica che la genera

Quell’immagine del poliziotto a terra ha fatto il giro delle notizie, scuotendo l’opinione pubblica. Molti si sono chiesti se servisse davvero uno shock del genere per risvegliare le coscienze, ma ormai il danno è fatto. La scena ha acceso emozioni forti e riacceso le tensioni tra chi difende le forze dell’ordine e chi chiede maggiore attenzione ai diritti.

Forse ci voleva uno choc, un'immagine- simbolo; un'emozione fortissima che risveglia sensibilità sepolte nella Ragione collettiva; e rabbie assopite nello spirito pubblico, nelle prudenze a cui cerchiamo di ancorare pulsioni e riflessi condizionati persino noi che cerchiamo di descrivere e analizzare con l'imperativo della compostezza. Ma l'icona della divisa calpestata a Torino, del giovane poliziotto a terra colpito e ferito con spietatezza da tanti delinquenti in panni di manifestanti, abbatte cautele, precauzioni, inviti ad algide pacatezze. Di queste violenze ne risponderanno i responsabili materiali, autorità giudiziaria volendo e permettendo; del che dubito.

