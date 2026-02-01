Quei giovani dalla strada al ring | Il modello Rozzano funziona

Cinquanta ragazzi hanno trovato una strada diversa in un anno grazie a un progetto che combina fede e pugilato. Don Luigi Scarlino ha preso in mano la situazione, portando i giovani fuori dai pericoli della strada e aiutandoli a trovare una nuova direzione. La comunità di Rozzano vede con occhi diversi il loro futuro, e il progetto sembra funzionare.

Cinquanta giovani, in un solo anno, sono stati sottratti ai rischi della strada grazie al progetto che unisce fede e pugilato ideato da don Luigi Scarlino. È il dato emerso ieri sera proprio nel luogo in cui tutto è iniziato, l'oratorio di Sant'Angelo, che ha riunito quanti hanno creduto fin dall'inizio nella forza di un'iniziativa capace di ribaltare gli stereotipi sul pugilato, sport a volte erroneamente percepito come lontano da valori educativi. Ma che invece si è rivelato mezzo di riscatto. Tra i presenti il sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi, Don Scarlino, il sindaco Mattia Ferretti, il campione di pugilato Maurizio Stecca, oro alle Olimpiadi di Los Angeles dell'84, Marino Vigna, medaglia d'oro nel 1960 nel ciclismo, il presidente della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), Andrea Locatelli i rappresentanti e volontari della Pastorale Giovanile Discepoli di Emmaus.

