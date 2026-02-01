Quattordicenne salva la famiglia dalle violenze del padre | Venite o uccide la compagna e le mie sorelle
Una ragazzina di 14 anni ha chiamato la polizia, mettendo fine alle violenze del padre. L’uomo, sotto effetto di droga e alcol, minacciava di uccidere la compagna e le sorelle. La ragazza ha deciso di intervenire e di allertare le forze dell’ordine, salvando così la famiglia da una situazione disperata. La madre e le sorelle hanno poi confermato le violenze subite e hanno denunciato tutto.
Una 14enne ha salvato la famiglia dal padre ubriaco e drogato chiamando la polizia. La compagna e le altre figlie hanno denunciato le violenze.🔗 Leggi su Fanpage.it
«Venite, papà ci uccide tutte», la 14enne che ha salvato la sua famiglia: la telefonata dal bagno e il passato da latitante del padre
La 14enne ha chiamato la polizia dal bagno, chiedendo aiuto per fermare il padre che minacciava di uccidere la compagna e le sorelle.
