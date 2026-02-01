Quanto guadagna Carlos Alcaraz vincendo gli Australian Open 2026

Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open 2026 e si è portato a casa una cifra molto consistente. Con questa vittoria, lo spagnolo ha conquistato il suo primo titolo Slam e ha portato a casa una somma di denaro importante. La vittoria ha segnato un passo fondamentale nella sua carriera, e ora si prepara a continuare a puntare in alto nel tennis mondiale.

Carlos Alcaraz si è aggiudicato una notevolissima somma vincendo gli Australian Open, l'unico titolo Slam che gli mancava.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Carlos Alcaraz Australian Open Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open Carlos Alcaraz ha conquistato gli Australian Open, battendo in finale Novak Djokovic. Australian Open 2026, tutti i montepremi: quanto guadagna chi vince Gli Australian Open 2026 stanno per giungere alla fine. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Carlos Alcaraz Australian Open Argomenti discussi: Sinner in semifinale agli Australian Open, come cambia ranking e quanto guadagna; Australian Open 2026, tutti i montepremi: quanto guadagna chi vince; Quanti soldi si guadagnano nella finale degli Australian Open 2026? Montepremi aumentato, ma inferiore agli altri Slam; Australian Open, oggi la finale: come cambia ranking e quanto guadagnano Alcaraz e Djokovic. Quanti soldi si guadagnano nella finale degli Australian Open 2026? Montepremi aumentato, ma inferiore agli altri SlamCarlos Alcaraz e Novak Djokovic si affronteranno nella finale degli Australian Open 2026, che si giocherà domenica 1° febbraio a partire dalle ore 09.30 ... oasport.it Australian Open, oggi la finale: come cambia ranking e quanto guadagnano Alcaraz e DjokovicCon le semifinali infatti i giocatori si sono assicurati un premio di 1.250.000 dollari australiani, che equivalgono a circa 717mila euro. Con la finale invece Alcaraz e Djokovic sono arrivati a ... adnkronos.com Ci ha provato Nole, con tutte le sue forze. Ci ha provato ed ha spaventato il numero uno del mondo Carlos Alcaraz vincendo il primo set con autorità. Lo spagnolo tuttavia è riuscito a non entrare nel vortice della leggenda serba, uscendo dalle sue spire e rimet - facebook.com facebook Alla prima palla break concessa dal serbo, Carlos Alcaraz ne approfitta e si porta avanti nel secondo parziale x.com

