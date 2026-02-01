A pochi mesi dall’evento al Festival dello Sport di Trento, la carriera di Luciano Spalletti ha subito una svolta significativa. Ricordiamo quando il tecnico toscano sperava di fare pace con Icardi, proprio come con Totti. Oggi, le cose sono cambiate e il rapporto con l’attaccante sembra aver preso una strada diversa.

Sono passati pochi mesi (era il 12 ottobre 2025), ma nella carriera di Spalletti molto è cambiato da quell'evento al Festival dello Sport di Trento a lui dedicato. Al tempo Luciano aveva da poco lasciato la Nazionale e si iniziava a parlare dell'ipotesi Juve per il suo futuro. In quell'occasione, l'allenatore toscano parlò del rapporto ricucito con Totti e auspicava una pace anche con Mauro Icardi dopo gli screzi avvenuti ai tempi dell'Inter. Oggi quelle parole tornano d'attualità, dopo l'interessamento della Juve per l'attaccante argentino, che potrebbe ritrovare in bianconero proprio Spalletti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando Spalletti disse: "Icardi Spero di fare pace con lui come con Totti"

Approfondimenti su Spalletti Icardi

Ultime notizie su Spalletti Icardi

Ora è chiaro perché Spalletti ha elogiato l’ex nemico Icardi: lo vuole alla Juventus (lo dice Di Marzio)Sembrano lontani i tempi delle scintille Icardi-Spalletti all'Inter: adesso l'attaccante argentino sarebbe finito nel mirino della Juventus. ilnapolista.it

Juventus, Icardi ultima idea dopo il no per Kolo Muani: con Spalletti torna la pace?Bomba di mercato: pare che la Juventus abbia iniziato a discutere con il Galatasaray per Icardi, in scadenza di contratto. E Spalletti sarebbe pronto ad accoglierlo ... sport.virgilio.it

La Juve ci prova davvero e può chiudere Icardi Per l'attaccante contratto di un anno e mezzo e tanti fegati di interisti che scoppiano Che effetto vi fa vederlo con la maglia bianconera - facebook.com facebook