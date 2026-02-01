Lo scorso 12 ottobre, durante il Festival dello Sport di Trento, Spalletti aveva detto:

Sono passati pochi mesi (era il 12 ottobre 2025), ma nella carriera di Spalletti molto è cambiato da quell'evento al Festival dello Sport di Trento a lui dedicato. Al tempo Luciano aveva da poco lasciato la Nazionale e si iniziava a parlare dell'ipotesi Juve per il suo futuro. In quell'occasione, l'allenatore toscano parlò del rapporto ricucito con Totti e auspicava una pace anche con Mauro Icardi dopo gli screzi avvenuti ai tempi dell'Inter. Oggi quelle parole tornano d'attualità, dopo l'interessamento della Juve per l'attaccante argentino, che potrebbe ritrovare in bianconero proprio Spalletti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando Spalletti disse: "Icardi? Spero di fare con lui come con Totti..."

A pochi mesi dall’evento al Festival dello Sport di Trento, la carriera di Luciano Spalletti ha subito una svolta significativa.

