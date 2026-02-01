Quando lo sci alpino oggi in tv | orario discesa maschile Crans Montana startlist streaming

Oggi in Tv si accende la discesa libera maschile di Crans Montana, ultima prova della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino. La partenza è prevista per le 11:00 e tutti gli appassionati aspettano di vedere chi si impone sulla neve svizzera. La gara promette emozioni forti, con i migliori atleti pronti a sfidarsi sulla pista. La startlist è già online e lo streaming sarà disponibile per seguire ogni secondo di questa sfida.

Sarà una domenica all'insegna del brivido della velocità. La Coppa del Mondo di sci alpino conclude il programma della tormentata tappa di Crans Montana con la disputa della discesa libera maschile, partenza alle 11:00. Quella odierna rappresenta l'ultima gara prima della pausa per le Olimpiadi. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI CRANS MONTANA DALLE 11.00 Gli uomini jet tornano in pista per il sesto appuntamento stagionale di una disciplina nella quale Marco Odermatt guida la graduatoria con 460 punti davanti al connazionale Franjo von Allmen, secondo con 295, e al duo Giovanni Franzoni-Dominik Paris, terzi in graduatoria con 216 punti.

