Quando inizia lo sci alpino alle Olimpiadi 2026? Calendario completo orari tv

Lo sci alpino sarà uno degli sport più seguiti ai Giochi di Milano Cortina 2026. La competizione prenderà il via tra poco, con dieci medaglie in palio, divise tra uomini e donne. Le discipline in programma sono discesa libera, superG, gigante, slalom e la nuova combinata a squadre di genere. Gli appassionati potranno seguire tutto in diretta tv, mentre gli atleti si preparano a sfidarsi per conquistare il primo oro olimpico in questa specialità.

Lo sci alpino sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove verranno assegnati dieci titoli in questo sport (cinque maschili e cinque femminili): discesa libera, superG, gigante, slalom e la neonata combinata a squadre di genere. La Cerimonia d’Apertura dei Giochi è prevista venerdì 6 febbraio alle ore 20.00, ma le competizioni inizieranno un paio di giorni prima (senza mettere in palio le medaglie). Ricordiamo che le gare femminili si disputeranno sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, mentre quelle maschili andranno in scena sulla pista Stelvio a Bormio. 🔗 Leggi su Oasport.it

