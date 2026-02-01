Quando febbraio diventa meditazione un haiku alla volta

Ogni febbraio, da oltre dieci anni, migliaia di scrittori si dedicano a scrivere almeno un haiku al giorno. È un modo per trasformare un mese breve in un momento di riflessione e creatività, sfidando le contraddizioni tra la poesia e il calendario. La sfida del National Haiku Writing Month ha coinvolto persone di tutto il mondo, cambiando il modo in cui vedono il quotidiano e le emozioni.

C'è qualcosa di paradossale nel dedicare il mese più breve dell'anno alla poesia. Eppure ogni febbraio dal 2011, migliaia di scrittori in tutto il mondo abbracciano questa contraddizione, impegnandosi a comporre almeno un haiku al giorno attraverso il National Haiku Writing Month, un fenomeno nato dal basso che ha lentamente trasformato il modo in cui i partecipanti percepiscono la realtà stessa. Fondato dal poeta Michael Dylan Welch nel 2010, il NaHaiWriMo è emerso da una semplice osservazione: se i romanzieri potevano sfidarsi a scrivere 50.000 parole a novembre, perché i poeti non avrebbero potuto dedicarsi alla forma letteraria più compatta del mondo? La risposta è arrivata rapidamente.

