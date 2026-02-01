Qual è la serie Tv Rai che si sta girando in centro a Novara

In centro a Novara si stanno girando le scene della nuova serie Tv Rai, intitolata “La vita di Lorenzo S.”. Le riprese hanno causato la chiusura di piazza Martiri e di alcune strade del centro storico. La produzione è affidata a Cross Production e Rai Fiction, con la regia di Simone Spada. La zona è stata trasformata per qualche giorno in un set, e molti passanti si sono fermati a osservare le riprese.

Si intitola "La vita di Lorenzo S". Le riprese in questi giorni in centro città. Tutte le informazioni Si intitola “La vita di Lorenzo S.” la serie Tv che si sta girando in questi giorni a Novara. Le riprese, che hanno portato al blocco del parcheggio di piazza Martiri e di diverse altre strade del centro storico, è prodotta da Cross Production e Rai Fiction, con la regia di Simone Spada. Il titolo è ancora provvisorio e non si conoscono i dettagli del cast. Quello che si sa è che per tre giorni sarà Novara la protagonista delle riprese della miniserie, divisa in diversi episodi, che uscirà sulla Rai nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

