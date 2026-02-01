Punto nascita della Gruccia Il vice sindaco di Montevarchi Bucciarelli replica alla Regione
La vice sindaco di Montevarchi, Cristina Bucciarelli, torna a parlare sul punto nascita della Gruccia. Dopo le dichiarazioni della Regione Toscana, Bucciarelli afferma che non c’è alcun obbligo di chiusura e che la decisione dipende da scelte politiche ed economiche. La politica locale si prepara a difendere il servizio, mentre la Regione non ufficializza ancora nessuna decisione definitiva.
Arezzo, 01 febbraio 2026 -Punto nascita della Gruccia, Bucciarelli replica alla Regione: «Nessun obbligo di chiusura, la scelta è politica ed economica» Il vicesindaco di Montevarchi, Cristina Bucciarelli, interviene con decisione sulla vicenda del punto nascita dell’ospedale della Gruccia, contestando apertamente quanto affermato dalla Regione Toscana nel recente comunicato ufficiale. In particolare, Bucciarelli smentisce la tesi secondo cui la Regione sarebbe stata “costretta” a deliberare la chiusura della struttura a seguito di un presunto parere negativo obbligatorio del Comitato Nazionale Percorso Nascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Montevarchi Gruccia
Chiusura punto nascita della Gruccia, Veneri e Tomasi portano il caso in Regione e chiedono spiegazioni
Il caso della chiusura del punto nascita di Montevarchi ha suscitato preoccupazioni tra cittadini e rappresentanti locali.
Punto nascita di Montevarchi: dossier della Regione per dimostrare che “è lontano da Arezzo”
La Regione Toscana ha preparato un dossier dettagliato per dimostrare che il punto nascita di Montevarchi dista troppo dall’ospedale di San Donato ad Arezzo.
Ultime notizie su Montevarchi Gruccia
Argomenti discussi: Punto nascita della Gruccia, il Valdarno in piazza: Impensabile chiuderlo; Punto nascita, oltre 200 persone alla manifestazione davanti alla Gruccia; Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino: posizione unitaria sul punto nascita della Gruccia; Giù le mani dal Punto nascita della Gruccia. Un gruppo di mamme si mobilita e organizza una manifestazione davanti all'Ospedale.
Punto nascita della Gruccia, le mamme scendono in piazza: No alla chiusura. Il caso in Parlamento, interrogazione del PdSono scese in piazza per difendere il punto nascita dell’ospedale della Gruccia dalla possibile chiusura. La protesta, organizzata da Mamme per le mamme del Valdarno, si è tenuta sabato 31 gennaio di ... corrierediarezzo.it
Punto nascita della Gruccia, no alla chiusura: dossier della Regione Toscana sui tempi di percorrenza verso gli altri ospedaliE’ in programma oggi, sabato 31 gennaio, alle 14 davanti all’ospedale della Gruccia, la manifestazione organizzata da Mamme per le mamme del Valdarno in difesa del punto nascita del nosocomio valdarne ... corrierediarezzo.it
L'iniziativa dell'IC Petrarca "contro ogni guerra e per la pace fra tutti i popoli" patrocinata dal Comune di Montevarchi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.