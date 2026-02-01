Punto Nascita della Gruccia Il deputato del Pd Simiani alla manifestazione di ieri

Ieri a Montevarchi si è tenuta una manifestazione davanti all’ospedale della Gruccia, dove il punto nascita rischia di chiudere. Il deputato del Pd Simiani ha partecipato, insieme a cittadini e operatori sanitari, per chiedere di mantenere aperto il reparto. La questione ha acceso gli animi e attirato l’attenzione su un problema che riguarda non solo il Valdarno, ma tutto il sistema sanitario italiano.

Arezzo, 01 febbraio 2026 – Il punto nascita dell'ospedale della Gruccia di Montevarchi diventa il simbolo di una vertenza che va oltre i confini del Valdarno e chiama in causa l'intero sistema sanitario nazionale. A ribadirlo è stato il deputato del Partito Democratico Marco Simiani, intervenuto nel pomeriggio alla manifestazione svoltasi davanti all'ospedale del Valdarno Superiore, che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone tra cittadini, amministratori locali e operatori sanitari. «Difendere il punto nascita dell'ospedale della Gruccia significa difendere il diritto alla salute, alla sicurezza e alla dignità delle comunità locali», ha dichiarato Simiani, spiegando le ragioni della sua presenza all'iniziativa.

