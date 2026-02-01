Le fosse delle strade statali vengono pulite, ma si riempiono subito di nuovo. Manutenzioni fatte un po’ a caso sulle statali 12 e 66. Roberto Prioreschi, residente a Campo Tizzoro, critica il modo in cui si interviene, dicendo che le riparazioni non durano e i problemi tornano presto.

Manutenzioni un po’ a casaccio sulle strade statali 12 e 66: se ne fa interprete con un amaro sfogo, l’architetto Roberto Prioreschi, residente a Campo Tizzoro, ma da sempre attento ai numerosi problemi che assillano la viabilità montana. Nei giorni scorsi si sono viste squadre di manutentori lavorare alla pulitura delle zanelle che corrono ai lati della strada, poi, una volta raccolte le foglie, gli altri residui e aver pressato tutto il materiale, questo è stato appoggiato sul grotto soprastante. Ovviamente, nel giro di poco tempo, il materiale è tornato a intasare la zanella rendendo vano il lavoro fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pulite le fosse delle Statali: "Ma si sono già riempite"

