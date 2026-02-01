Puliamo i quartieri | rimosse decine di chili di riifuti in zona San Valentino

Sabato pomeriggio, un gruppo di volontari ha dedicato alcune ore a ripulire i quartieri di San Valentino. Peace Brothers, Ministri Volontari di Scientology, membri della parrocchia Beato Odorico e di Ripuliamoci Challenge hanno raccolto decine di chili di rifiuti. Tra i rifiuti rimossi, ci sono un paraurti, un palo, un candelabro, due ombrelli e altri oggetti abbandonati. L’intervento ha portato a un miglioramento visibile dell’ambiente, dimostrando che anche piccoli sforzi possono

