Puliamo i quartieri | rimosse decine di chili di riifuti in zona San Valentino

Da pordenonetoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato pomeriggio, un gruppo di volontari ha dedicato alcune ore a ripulire i quartieri di San Valentino. Peace Brothers, Ministri Volontari di Scientology, membri della parrocchia Beato Odorico e di Ripuliamoci Challenge hanno raccolto decine di chili di rifiuti. Tra i rifiuti rimossi, ci sono un paraurti, un palo, un candelabro, due ombrelli e altri oggetti abbandonati. L’intervento ha portato a un miglioramento visibile dell’ambiente, dimostrando che anche piccoli sforzi possono

Peace Brothers, Ministri Volontari di Scientology, volontari della parrocchia Beato Odorico e di Ripuliamoci Challenge: da questi era composto il gruppo di Puliamo i quartieri che nel pomeriggio di sabato 31 gennaio ha rimosso dall’ambiente un paraurti, un palo, un candelabro, due ombrelli, 10.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Valentino Quartieri

Puliamo i quartieri, ultima uscita dell'anno: raccolte decine di chili di rifiuti

Volontari di Puliamo i quartieri in azione: rimossi oltre 20 chili di rifiuti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Valentino Quartieri

Paraurti, bottiglie e plastica rimossi dai cittadini: successo per Puliamo i quartieriA Pordenone, volontari rimuovono rifiuti nella zona San Valentino; prossimo appuntamento di Puliamo i quartieri il 7 febbraio. nordest24.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.