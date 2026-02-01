PS6 Portatile avrà una GPU con tecnologia RDNA 5 per un noto leaker

La PS6 Portatile potrebbe avere una GPU con tecnologia RDNA 5. A rivelarlo è un noto leaker, che ha condiviso dettagli sulla possibile console portatile di Sony. Se le indiscrezioni si rivelano vere, questa versione potrebbe ampliare l’offerta di Sony, affiancandosi alla console di casa. La notizia sta facendo discutere tra gli appassionati, anche perché non ci sono ancora conferme ufficiali.

Le indiscrezioni su PlayStation 6 continuano ad arricchirsi di nuovi dettagli tecnici e questa volta i riflettori sono puntati sulla presunta PS6 Portatile, una console che dovrebbe ampliare l’ecosistema Sony accanto al modello domestico. Secondo un report condiviso da fonti considerate affidabili, il dispositivo monterà una GPU di nuova generazione, con la tecnologia scelta che sarebbe l’ RDNA 5 di AMD. Un salto architetturale importante, soprattutto in ambito portatile. Ma, come sempre, si tratta ancora di informazioni non confermate. Secondo quanto riportato dal leaker KeplerL2 sui forum NeoGAF (grazie a Tweaktown ), la PS6 Portatile sarebbe dotata di una GPU basata su architettura AMD RDNA 5, più avanzata rispetto a RDNA 4 delle attuali Radeon RX 9000 e a RDNA 3. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PS6 Portatile avrà una GPU con tecnologia RDNA 5, per un noto leaker Approfondimenti su PlayStation 6 PS6 portatile ed il PSSR 2.0 di PS5 Pro, un leaker ha svelato tante nuove informazioni Watch Dogs è una serie definitivamente “morta” per Ubisoft, secondo un noto leaker Secondo il noto leaker Tom Henderson, la serie Watch Dogs sarebbe considerata definitivamente terminata da Ubisoft. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su PlayStation 6 Argomenti discussi: PS6 Portatile avrà una GPU con tecnologia RDNA 5? Gli ultimi rumor sull'anti-Switch 2; PS4 Slim diventa portatile grazie al progetto di un modder; PS6 Portatile avrà una GPU con tecnologia RDNA 5, per un noto leaker; Aspettando la nuova handheld Sony, questo modder ha creato una PlayStation 4 portatile. PS6 Portatile avrà tecnologia RDNA 5? Gli ultimi rumor sull'anti-Switch 2Il leaker Kepler è nuovamente intervenuto in rete per condividere le ultime informazioni in merito alla rumoreggiata PlayStation 6 Portatile. everyeye.it PS6 e una PlayStation Portatile in arrivo tornano al centro di nuove voci con indizi sull'hardwareEmergono ulteriori voci di corridoio su una PlayStation Portatile che potrebbe affiancare PS6, in base ad alcuni indizi e leak che hanno fatto partire nuove speculazioni sul doppio approccio. NOTIZIA ... multiplayer.it PS6 Portatile avrà tecnologia RDNA 5 Gli ultimi rumor sull'anti-Switch 2 x.com Il leaker Kepler è nuovamente intervenuto in rete per condividere le ultime informazioni in merito alla rumoreggiata PlayStation 6 Portatile. https://www.everyeye.it/notizie/ps6-portatile-tecnologia-rdna-5-rumor-856782.htmlutm_medium=Social&utm_source - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.