Pronostico Parma-Juventus | marcatore e tiratori

Domani sera al Tardini si gioca una partita importante per la Juventus, che cerca di risalire in classifica e avvicinarsi alla zona Champions. La sfida tra Parma e Juventus ha attirato l’attenzione anche sulle scelte dei giocatori, in particolare su chi potrebbe segnare e chi tenterà più volte la sorte davanti alla porta. Tanto che gli addetti ai lavori già studiano i possibili marcatore e tiratori della partita.

Parma-Juventus, dal marcatore ai tiratori: le scelte in chiave player building dal match del Tardini Di nevralgica importanza per la risalita della Juventus in zona Champions, il match del Tardini calamita non pochi spunti anche alle doppia voce marcatore-tiratori. Consapevole dell'importanza della sfida, Spalletti si affida all'undici consolidato nonostante le fatiche di Coppa. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Fresco per avere riposato un tempo in quel di Monaco, Kenan Yildiz è pronto a prendere nuovamente su di sé il peso dell'attacco bianconero. In attesa di rifiatare con più continuità alla luce dell'innesto di Boga, il fuoriclasse turco è chiamato agli straordinari con un'altra prestazione da capogiro.

