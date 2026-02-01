Domenica il Borussia Dortmund riceve il Heidenheim in una partita della 20ª giornata di Bundesliga. Gli ospiti sono favoriti e, secondo le previsioni, rischiano di uscire sotto torchio. I tifosi si aspettano un match con molte occasioni per i gialloneri, che cercano punti importanti in casa.

Borussia Dortmund-Heidenheim è una partita valida per la ventesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Persa l’imbattibilità interna in Champions League che durava da 21 partite per mano dell’Inter, il Borussia Dortmund adesso cercherà di mantenere ben saldo il secondo posto in classifica in Bundesliga in attesa dello spareggio contro l’Atalanta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non dovrebbero avere chissà quali problemi i gialloneri per un motivo particolare: gli ospiti non hanno mai vinto nei cinque precedenti contro il Dortmund (2 pareggi e tre sconfitte) e, soprattutto, nel corso delle ultime tre partite hanno sempre perso prendendo almeno due gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Borussia Dortmund-Heidenheim: li prendono sempre a pallonate

Il duello tra Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach, valido per la quindicesima giornata di Bundesliga, si disputerà venerdì alle 20:30.

Questa domenica alle 17:30 il Borussia Dortmund torna in campo in Bundesliga contro l'FC Heidenheim.

