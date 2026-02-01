Pronostico Betis-Valencia | il conto sale a sette

Questa domenica si gioca la partita tra Betis e Valencia, un match che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Il Betis, che ha già dimostrato di essere forte in casa, cerca di vincere per avvicinarsi alle zone alte della classifica. Il Valencia, invece, arriva da alcune sconfitte in trasferta e ha bisogno di punti per uscire dalla zona pericolo. Gli ultimi scontri diretti sono favorevoli ai biancoverdi, che non perdono contro il Valencia da diverso tempo, e questa volta i pronostici sono dalla loro parte. La partita si annuncia combatt

Betis-Valencia è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Nonostante sia imbattuto negli ultimi tre scontri diretti contro il Betis, il Valencia – una squadra che come succede da molti anni a questa parte ormai lotta solamente per la salvezza – nelle ultime sei trasferte in casa degli andalusi non ha mai vinto. Tre sconfitte e tre pareggi il bilancio totale. E il conto è destinato a salire a sette gare senza affermazioni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dopo le due sconfitte della passata settimana, nel mezzo di quella che ci siamo messi in archivio, i padroni di casa hanno battuto il Feyenoord dimostrando di essere ancora vivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Betis-Valencia: il conto sale a sette Approfondimenti su Betis Valencia Pronostico Valencia-Elche: il conto rimane fermo a uno (su 25) Il match tra Valencia ed Elche, valido per la diciannovesima giornata della Liga, si disputerà sabato. Pronostico Betis-Getafe: continua il momento negativo La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Betis Valencia Argomenti discussi: Real Betis-Valencia (domenica 01 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli attes...; Pronostico Betis - Valencia - Quote & Statistiche - 1 febbraio 2026, LaLiga, Spagna; Pronostico Betis vs Valencia LaLiga 1 Febbraio 2026; Pronostico Betis-Valencia 1 Febbraio 2026: 22ª Giornata di Liga Spagnola. Betis-Valencia: dove vedere la Liga in Streaming e in TVSfida interessante nella 22ª giornata di Liga tra Real Betis e Valencia, in programma alle 16:15. I verdiblancos cercano punti pesanti per restare agganciati alla zona europea, mentre gli ospiti vogli ... msn.com Pronostico Real Betis vs Valencia – 1 Febbraio 2026Nel cuore del La Liga, l’attesa occhiata di giornata si accende il 1 Febbraio 2026 alle 16:15, quando Real Betis e Valencia si affronteranno allo splendido ... news-sports.it Alaves-Betis, valida per la ventunesima giornata della Liga, si disputa domenica. #AlavésBetis - facebook.com facebook Alaves-Betis, valida per la ventunesima giornata della Liga, si disputa domenica. #AlavésBetis x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.