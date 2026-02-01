Al Nassr punta a consolidare il suo vantaggio in classifica contro l’Al Riyadh. La squadra di Cristiano Ronaldo arriva forte delle quattro vittorie consecutive e con la voglia di mettere pressione sulla capolista. La partita si gioca oggi nella diciannovesima giornata della Saudi Pro League, e chi vince potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla vetta.

Al Riyadh-Al Nassr è una partita valida per la diciannovesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Le quattro vittorie di fila, e i passi falsi fisiologici che hanno colpito l’Al Hilal di Simone Inzaghi, hanno permesso all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo di presentarsi a questa giornata di campionato con soli tre punti di distacco rispetto alla squadra che la momento guida la classifica del campionato saudita. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La possibilità di giocare qualche ora prima, inoltre, permette ai gialloneri di agganciare in vetta la capolista e quindi mettere ulteriore pressione ad una truppa che sta vivendo il momento più critico – e anche il primo – della propria annata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Riyadh-Al Nassr: tre punti per mettere pressione

