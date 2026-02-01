programmazione canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Oggi su Canale 5, la giornata inizia con una serie di programmi e film che tengono incollati gli spettatori. La guida tv mostra cosa trasmette il canale in diretta e in streaming, così chi si collega può scegliere cosa seguire. Dalle prime ore del mattino fino a sera, il palinsesto offre un mix di intrattenimento e informazione, con programmi che attirano diverse fasce di pubblico.

Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 1 Febbraio 2025. Mattina. 07:00 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:15 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:30 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:45 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:53 - Traffico Bollettino del traffico che si avvale di simulazioni grafiche costantemente aggiornate 07:59 - Tg5 Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 08:49 - Tg5 Speciale Tg5 Speciale 09:41 - Magnifica italia 3 Alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese per valorizzare il patrimonio ambientale, culturale ed agroalimentare di tutta l'Italia 09:58 - Santa Messa Celebrazione della Santa Messa 10:55 - Melaverde - le storie (domenica) Melaverde '26 - le storie (domenica) 11:28 - Melaverde - le storie (domenica) Melaverde '26 - le storie (domenica) 11:53 - Melaverde - editing I conduttori ci mostrano il meglio dei servizi della nostra penisola con curiosita' su tradizione e ingegno 12:55 - Tg5 Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

