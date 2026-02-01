progetto ghana alla belfor i primi lavoratori

Dopo aver completato la fase in Friuli Venezia Giulia, il Progetto Ghana fa un passo avanti. Questa settimana, una decina di lavoratori africani con competenze elettromeccaniche sono arrivati a Cardano al Campo, in Lombardia. Sono stati assunti dalla Belfor, un’azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti industriali, e adesso iniziano il loro percorso in Italia.

Dopo la fase di attuazione in Friuli Venezia Giulia, il Progetto Ghana, promosso da Confindustria Alto Adriatico, come aveva anticipato il presidente, Michelangelo Agrusti, approda in Lombardia: in questi giorni, infatti, una decina di lavoratori africani, con qualifica elettromeccanica, è giunta a Cardano al Campo, dove sarà inserita alla Belfor, realtà del settore del trattamento dei rifiuti industriali. Il passaggio in Lombardia è l’evoluzione naturale di un modello che ha dimostrato efficacia nel contesto regionale di partenza. Attivata in Ghana nel 2024 alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’iniziativa ha trovato concreta applicazione, strutturandosi come sistema di formazione, selezione e inserimento lavorativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa mattina a Varese si è tenuto l’incontro sul ‘Progetto Ghana’, l’iniziativa avviata in Ghana nel 2024 con la presenza del presidente Sergio Mattarella.

