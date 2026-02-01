Problemi fisici per Di Lorenzo | aggiornamenti sullo stato di salute dopo l’infortunio in allenamento

Giovanni Di Lorenzo si è infortunato durante l’allenamento del Napoli martedì. Il terzino ha dovuto interrompere subito le esercitazioni a causa di un problema al ginocchio destro. I medici stanno valutando l’entità dell’infortunio, ma per ora non ci sono certezze sui tempi di recupero. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali.

Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è stato costretto a interrompere l’allenamento di martedì 31 gennaio 2026 a causa di un problema fisico al ginocchio destro. L’infortunio è avvenuto durante una seduta di lavoro in vista della prossima partita di Serie A, in cui il calciatore, già titolare in diverse occasioni durante la stagione, era considerato fondamentale per la strategia difensiva del tecnico Antonio Conte. Non sono stati resi noti dettagli precisi sul tipo di lesione, ma fonti interne alla società partenopea confermano che il giocatore è stato sottoposto a una serie di accertamenti medici per valutare l’entità del danno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

