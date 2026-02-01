Primo social housing in città crescono le proteste all' Universal | Costi in continua crescita

È emergenza a “Casa Universal”, il primo social housing della città. Gli abitanti protestano contro i costi che continuano a salire, rendendo difficile la vita per chi ci vive. La struttura, nata dalla demolizione dell’ex hotel Universal di via Maceri e via Francesco Nullo, sta creando più problemi che soluzioni. Crescono le tensioni tra residenti e gestori, mentre i prezzi sembrano aumentare senza sosta.

Inaugurato ad aprile 2022, doveva essere un esempio innovativo per affrontare l’emergenza casa, con alloggi privati ad affitti calmierati e a costi sociali Problemi e tensioni a “Casa Universal”, la struttura avveniristica di rigenerazione urbana di un pezzo di centro storico, nata dalla demolizione dell’ex hotel Universal di via Maceri – via Francesco Nullo. Il problema, a sentire chi contesta, sono i costi degli alloggi di social housing che starebbero crescendo, generando proteste, morosità e contenziosi, e che porterebbero alla fine i costi generali in linea con quelli del mercato ordinario degli affitti, facendo così scomparire i benefici del social housing, per il quale la struttura era nata anche grazie alla Fondazione Cassa dei Risparmi e a un bando del Comune, che metteva a disposizione il vecchio immobile da demolire.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il nuovo quartiere Manifattura, situato nell'ex Manifattura Tabacchi, rappresenta un'importante operazione di social housing.

