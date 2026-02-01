Primavera il Napoli la spunta nel finale

Nel match di Primavera, il Napoli riesce a conquistare la vittoria all’ultimo minuto contro il Cesena. La squadra partenopea ha faticato, ma ha trovato il gol decisivo nel finale, portando a casa tre punti importanti. La partita si è conclusa 2-1, con i ragazzi di Napoli che hanno dimostrato grinta e determinazione fino alla fine.

NAPOLI 2 CESENA 1 NAPOLI (3-4-2-1): Spinelli; Garofalo, Eletto, Caucci; D' Angelo (13' st Torre), Genovese, Lo Scalzo, Olivieri (1' st Colella); Camelio (25' st Baridò), Borriello (47' st De Luca); Gorica (25' st Saviano). All.: Rocco. CESENA (4-3-3): Gianfanti; Domeniconi, Kebbeh, Ribello, Mattioli (35' st Marini); Amadori (21' st Biguzzi), Bertaccini, Ridolfi; Papa Wade, Rossetti (35' st Ricci), Lantignotti (21' st M. Casadei). A?l.:Campedelli. Arbitro: Vingo di Pisa. Reti: 14' pt Bertaccini, 20' st Lo Scalzo, 45' st Borriello. Note: ammoniti Olivieri, Eletto, Domeniconi, Casadei; angoli 11 a 4 per il Napoli; recupero 2' e 6'.

