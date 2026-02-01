Prima pagina Tuttosport | Milan Maignan 2031 Sprint Mateta

La prima pagina di Tuttosport di oggi si concentra sul futuro del Milan, con una previsione sul contratto di Maignan fino al 2031. Nel frattempo, si parla anche del possibile arrivo di Mateta, che potrebbe rafforzare l’attacco rossonero. La giornata si apre con queste notizie, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo sulle trattative e i rinnovi in casa Milan.

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica primo febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il mercato. Yildiz aspetta Kolo Muani. Toro, il giorno dei giudizi. Milan, Maignan 2031. Sprint Mateta. Inter, Nicola e rinforzi. Atalanta, Lookman apre all'Atletico. Il Napoli vince contro la Fiorentina. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Questa mattina in edicola Tuttosport apre con una notizia importante: il Milan punta forte su Mateta, considerato un possibile colpo che potrebbe fare la differenza nella corsa allo scudetto.

I movimenti in casa Milan. Tuttosport: Maignan 2031. Sprint MatetaQueste ultime ore di calciomercato dalle parti di Casa Milan si pronosticano essere piuttosto frenetiche, anche perché dopo l'importante rinnovo di Mike Maignan la dirigenza ... milannews.it

Tuttosport in prima pagina sul Milan: Da Pulisic a Modric: rinnovi bigTuttosport in edicola questa mattina titola così in prima pagina sul Milan: Da Pulisic a Modric: rinnovi big. In casa rossonera le prossime settimane e i prossimi mesi ... milannews.it

… Igli Tare ha lasciato da pochi istanti Casa Milan: era in sede dalle 16.00 odierne Giornata piena di cronache rossonere: l’incontro con l’agente di Mike Maignan, lo sprint per Jean-Philippe Mateta e, nel frattempo, l’ufficialità d - facebook.com facebook

