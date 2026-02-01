prima categoria legnaia isolotto derby per la salvezza

Alle 15 scendono in campo le due squadre fiorentine, Legnaia e Isolotto, per il derby che può decidere le sorti di entrambe in questa stagione. La partita rappresenta un crocevia importante per la salvezza, con le squadre che affrontano la sfida senza mezze misure. Il pubblico si prepara ad assistere a un match intenso, con i giocatori pronti a tutto per conquistare i punti necessari.

Squadre in campo alle 15: partita clou il derby fiorentino Audace Legnaia-Isolotto, due squadre in lotta per la salvezza. Al campo sportivo in Via Dosio è atteso un numeroso pubblico per una sfida emozionante e di antiche tradizioni. Anche il Porta Romana, affidato al nuovo allenatore Cristian Mangano, ha nel mirino la conquista di un risultato positivo sul difficile campo del Poggio a Caiano per risalire la classifica. Gli altri incontri nel girone C: Albacarraia-San Godenzo, Audace Galluzzo-Gallianese, Barberino Mugello-Novoli, Calenzano-Gambassi, Daytona-Sporting Arno, Poggio a Caiano-Porta Romana, Reconquista-Quarrata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Alla terza giornata del girone di ritorno, il derby fiorentino tra Novoli e Audace Galluzzo si gioca alle ore 15.

