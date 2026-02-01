Prevenzione e assicurazione a Caserta professionisti a confronto per la salute

Questa mattina a Caserta, all’Archivio di Stato nella Reggia vanvitelliana, si è svolto un convegno su prevenzione e assicurazione. Professionisti sanitari, assicuratori e cittadini si sono incontrati per discutere di come proteggersi meglio, mettendo sul tavolo le sfide e le soluzioni del settore. La sala si è riempita di persone interessate, tutte pronte a confrontarsi sui temi che riguardano la salute e la tutela economica.

Convegno all’Archivio di Stato promosso da “Berrino – servizi assicurativi e finanziari”: focus su prevenzione primaria, screening e sinergia tra sanità pubblica e privata La suggestiva cornice dell’Archivio di Stato, all’interno della Reggia vanvitelliana, ha ospitato il convegno “Prevenzione e assicurazione, due facce della stessa protezione”, registrando una partecipazione numerosa di operatori sanitari, professionisti del settore assicurativo e cittadini interessati. L’evento, promosso da “Berrino – servizi assicurativi e finanziari”, ha posto al centro del dibattito il ruolo strategico della prevenzione per tutelare la salute dei cittadini e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, in un contesto segnato dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento delle patologie croniche.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Caserta Reggia

A Caserta, cittadini e istituzioni lavorano insieme per rafforzare la prevenzione e l’assicurazione sanitaria.

Questa mattina all’Archivio di Stato di Caserta si è tenuto il convegno

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Caserta Reggia

Argomenti discussi: Caserta. Prevenzione e assicurazione, due facce della stessa protezione: convegno sabato all'Archivio di Stato; Assicurazioni e maltempo: Unimpresa propone un modello mutualistico con garanzia pubblica; Caserta, prevenzione e assicurazione: dibattito il 31 gennaio all’Archivio di Stato; Blitz al campo nomadi, trovate e sequestrate auto senza assicurazione.

Il convegno Prevenzione e assicurazione, due facce della stessa protezione all’Archivio di Stato di CasertaPrevenzione e assicurazione come strumenti complementari per tutelare la salute delle persone e la sostenibilità del sistema sanitario. È questo il filo conduttore del convegno Prevenzione e assicura ... casertanews.it

Caserta, prevenzione e assicurazione: dibattito il 31 gennaio all’Archivio di StatoCaserta - Prevenzione e assicurazione come strumenti complementari per tutelare la salute delle persone e garantire la sostenibilità del sistema sanitario. È ... pupia.tv

Hai una assicurazione privata e devi fare degli esami diagnostici o di prevenzione Prenotali da noi allo 0661560852 o scrivici su whatsapp al 3511306851 Nessuna lista di attesa, appuntamenti brevi, risposte veloci ed online - facebook.com facebook

#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Prevenzione e assicurazione: due facce della stessa protezione x.com