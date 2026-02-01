Prenotare una visita a Latina e nel Lazio | cosa cambia dal 1º febbraio per ricette e liste d' attesa

A partire dal 1° febbraio, cambiano alcune regole per prenotare visite ed esami nel Lazio. Ora le ricette hanno una validità più lunga, ma ci sono anche nuove tempistiche da rispettare per le prenotazioni. Chi deve programmare una visita si trova davanti a modifiche che potrebbero influire sui tempi di attesa e sulle modalità di intervento.

La Regione ha introdotto importanti variazioni, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa e allineare la validità delle prescrizioni per visite ed esami alla priorità clinica. Tutti i dettagli Dalla validità delle ricette per visite ed esami diagnostici, alle tempistiche per le prenotazioni, fino ai nuovi ambiti di garanzia. Da domenica primo febbraio cambiano le regole. La Regione, infatti, ha introdotto importanti variazioni, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa e allineare la validità delle prescrizioni per visite ed esami alla priorità clinica, come spiegato dal presidente Francesco Rocca.🔗 Leggi su Latinatoday.it

