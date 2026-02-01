Premio letterario ' Firenzeprofuma' vince Silvia Fugi

Si chiude con un successo la prima edizione del premio letterario internazionale 'Firenze. Silvia Fugi si aggiudica il riconoscimento con il suo manoscritto, portando a casa il premio tra le aspettative di un evento che mira a valorizzare la creatività della scrittura. La cerimonia si è svolta ieri nella città toscana, con molti partecipanti e pubblico curioso di scoprire i vincitori.

Firenze, 1 febbraio 2026 – E' Silvia Fugi l a vincitrice della prima edizione del premio letterario internazionale 'Firenze.profuma', promosso dall'associazione 'I profumi di Boboli', in collaborazione con la Libreria Gioberti e con il patrocinio del Comune di Firenze. Fugi ha presentato una poesia che racconta di Firenze e di Caterina de' Medici che portò l'arte della profumeria in Francia. Il premio letterario internazionale, si legge in una nota, “ha voluto offrire l’opportunità di ricerca e realizzazione di elaborati letterari in grado di immergersi nella tradizione e nell’innovazione di un’arte, quella legata all’universo olfattivo, che trova in Firenze, città simbolo di cultura e creatività, la sua espressione più alta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

