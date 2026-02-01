prato concerto in chiesa alla castellina col fiorentina ensemble

Questa sera si accendono le luci nella Chiesa dell’Annunciazione alla Castellina, a Prato. L’orchestra Fiorentina Ensemble si prepara a salire sul palco per un concerto che attirerà molti appassionati. L’evento si terrà venerdì 8 febbraio, in via Mario Pagano, alle 20.30. La musica dal vivo nella chiesa apre le porte a un appuntamento che promette di regalare un’ora di suoni e emozioni.

Prato, 1 febbraio 2026 – L’8 febbraio nella Chiesa dell’Annunciazione alla Castellina a Prato (via Mario Pagano, 5) è in programma il concerto dell’orchestra Fiorentina Ensemble. Sul podio, a dirigere l’orchestra, ci sarà il maestro Stefano Burbi, con Matteo Romoli al flauto. L’appuntamento, a ingresso libero, è realizzato con la compartecipazione del consiglio regionale della Toscana e dell’Associazione Arte e Musica Toscana. L’appuntamento è alle ore 16,15 nell’ambito del progetto ‘Toscana: un ponte per la pace’ riguardo alle celebrazioni della Festa della Toscana. Ricco il programma musicale della serata: saranno eseguite musiche di Vivaldi, Bach, Handel, Zipoli, Mozart, Gluck, Donizetti, Mascagni, Warlock. 🔗 Leggi su Lanazione.it

