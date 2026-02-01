Potresti essere vittima della teoria del taxi e non lo sai | cosa succede quando il tuo ex ritrova subito l'amore

Quando una coppia si lascia, spesso si pensa che il dolore passi in fretta, ma non sempre è così. In molti si ritrovano a scoprire che l’ex ha già trovato un’altra persona, e questo può far vacillare. La teoria del taxi sostiene che si può incontrare subito un nuovo amore, ma in realtà le cose sono più complicate. A volte, dietro a un nuovo inizio, ci sono ancora ferite aperte o bisogni di conferma. Insomma, non sempre chi si rifà una vita subito è già sereno, e questa scoperta può lasciare tutti un po’ spaesati

La fine di una relazione non è mai facile, ma scoprire che l'ex dopo poco è già in un'altra relazione felice può essere destabilizzante: ecco perché la teoria del taxi è da sfatare.

