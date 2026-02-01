Posticipo Serie A Parma-Juventus 1-4

La Juventus vince 4-1 in trasferta contro il Parma nel posticipo del 23° turno di Serie A. I bianconeri dominano dall’inizio e passano in vantaggio al 15’ con un colpo di testa di Bremer su corner di Conceiçao, che aveva già sfiorato il gol prima con una traversa. Il Parma prova a reagire, ma non riesce a contenere l’attacco juventino, che sigla altri tre gol nel secondo tempo. La partita si conclude con una vittoria larga e senza grandi problemi per la Juventus.

22.44 Una Juve travolgente passa 4-1 in casa del Parma nel posticipo del 23° turno. Dopo una doppia occasione per Conceiçao (una fermata dalla traversa), la Juve passa con l'imperioso stacco di Bremer su corner battuto dal portoghese (15'). Di Gregorio attento su Valeri.Raddoppio bianconero al 37' col solito inserimento di McKennie (cross di Kalulu). Nella ripresa il Parma accorcia col clamoroso autogol di Cambiaso (51').Ma subito dopo la doppietta di Bremer vale il 3-1 (55'). Il poker lo serve al 64' David con un tap-in facile facile.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La Juventus ha vinto il match contro il Parma nell’ultimo turno del girone d’andata della Serie A femminile 2025-2026, consolidando il terzo posto in classifica.

Serie A: poker della Juventus al Parma. Al Tardini finisce 4-1Netto successo della Juventus sul Parma nel posticipo domenicale della ventitreesima giornata allo stadio Tardini, con i bianconeri che si sono imposti per 4-1. Dopo avere chiuso il primo tempo sul ... torinogranata.it

Parma-Juventus 1-4, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Bremer, gol di McKennie, David e autogol di Cambiaso, gli highlightsLa diretta live di Parma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

