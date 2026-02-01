Portabilità previdenziale rimandata | fondi negoziali temono impatto sulle gestioni future

Il governo italiano sta pensando di rimandare al 2027 l’attuazione della portabilità della previdenza complementare. I fondi negoziali temono che questa modifica possa complicare le loro gestioni future e mettere a rischio i risparmi dei lavoratori. Per ora, niente cambiamenti in vista, ma la questione resta aperta.

Il governo italiano sta esaminando l’ipotesi di rinviare al 2027 l’attuazione della portabilità della previdenza complementare, una misura che avrebbe permesso ai lavoratori di trasferire liberamente i contributi accumulati nei fondi negoziali – gestiti da sindacati e confederazioni – verso fondi di investimento privati, come quelli offerti da banche o compagnie assicurative. L’idea è emersa in seguito a una serie di emendamenti presentati al Milleproroghe, in risposta alle preoccupazioni espresse dai fondi negoziali, che temono un esodo massiccio di contributi. Il timore principale è che, con la possibilità di passare da un fondo a un altro senza vincoli, molti lavoratori opterebbero per soluzioni più flessibili, spesso più redditizie a breve termine, ma meno stabili a lungo termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

