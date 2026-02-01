Poliziotto pestato | fatto il mio dovere

Un agente di polizia è stato aggredito questa mattina durante un intervento. L’episodio si è verificato intorno alle 8.30, quando l’agente si è trovato da solo tra un gruppetto di incappucciati. Nonostante la confusione, il poliziotto ha cercato di fare il suo dovere, ma è stato colpito e finito a terra. Sono ancora in corso le indagini per capire chi siano gli aggressori e cosa abbia scatenato la rissa.

8.30 "Mi sono trovato da solo tra gli incappucciati,non so quanti fossero,ma erano tanti.Sono finito per terra.Ho perso il casco mentre mi prendevano a calci. Ho provato a proteggermi la testa. Poi ho sentito un dolore terribile.Ho fatto il mio dovere".E'la testimonianza di Alessandro Calista,29 anni,accerchiato,preso a pugni, calci in testa, colpito con tre martellate, picchiato con violenza. Il pestaggio a Torino da parte di un gruppo di manifestanti del corteo per Askatasuna. Le immagini della brutale aggressione diventate virali sul web.

