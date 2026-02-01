Poliziotto pestato a Torino Morrone Lega | Nessun sconto alla violenza eversiva

Un agente della polizia a Torino è stato brutalmente aggredito. Morrone, della Lega, non ha dubbi: lo Stato deve agire con fermezza e senza esitazioni contro ogni forma di violenza eversiva. La scena ha scatenato reazioni e richieste di intervento immediato da parte delle forze dell’ordine.

“Lo Stato deve rispondere univocamente, con fermezza e senza sconti, alla violenza eversiva che si è scatenata a Torino. Ne va della sua credibilità e della sua autorevolezza anche nei confronti degli italiani perbene che non ne possono più e non rimangono indifferenti di fronte alla protesta irragionevole e violenta". Così in una nota il deputato della Lega Jacopo Morrone. “Anche la contestazione più dura, qualunque motivazione abbia, deve rimanere nei limiti di un sistema democratico per salvaguardare il mantenimento dello stato di diritto - prosegue il parlamentare forlivese -. Qui c’è chi sta scherzando col fuoco.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Polizia Torino

Un poliziotto è rimasto ferito durante il corteo per Askatasuna a Torino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Polizia Torino

Argomenti discussi: Poliziotto circondato e pestato durante gli scontri a Torino: colpito anche con un martello. Il video; Corteo Askatasuna, poliziotto di 29 anni pestato con violenza a terra: gli istanti terribili; Alessandro Calista, il poliziotto pestato negli scontri: Solo in mezzo ai black bloc, ho avuto paura. Due a…; Corteo Askatasuna, poliziotto accerchiato e preso a martellate durante gli scontri a Torino. Crosetto posta il video choc: Si...

Corteo Askatasuna, poliziotto di 29 anni pestato con violenza a terra: gli istanti terribiliImmagini terribili, inseguito, accerchiato da un nugolo di incappucciati, poi calci pugni, e poi: l'esponente delle forze dell'ordine cerca di sfuggire alla furia che lo travolge, ha perso il casco, m ... msn.com

Alessandro Calista poliziotto pestato al corteo per Askatasuna a Torino, Ho sentito un dolore terribileIl racconto di Alessandro Calista, il poliziotto picchiato da alcuni antagonisti al corteo per il centro sociale Askatasuna a Torino ... virgilio.it

“Ho fatto solo il mio dovere”. Accerchiato, colpito, lasciato a terra. Continua a leggere https://infodifesa.it/chi-e-alessandro-calista-il-poliziotto-pestato-al-corteo-pro-askatasuna-a-torino-il-suo-racconto-dallospedale/ - facebook.com facebook

Il poliziotto pestato negli scontri a Torino: “Accerchiato e picchiato dai blak bloc, ho avuto paura” x.com